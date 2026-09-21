"Любовница Путина" Валиева расплакалась после неудачного возвращения на лед

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после окончания дисквалификации за допинг представила новую произвольную программу. Возвращение оказалось ужасным: бывшая лидер сборной допустила массу ошибок.

Валиева провалила как минимум три прыжка, а во время одного из них упала на лед. После такого позора допингистка не смогла сдержать слез, пишет 24 Канал.

Как Валиева выступила с новой произвольной программой

Очевидно, что за время отсутствия официальных соревнований уровень Валиевой ощутимо снизился. Она не смогла нормально выполнить четверной тулуп, провалила двойной флип и недокрутила сальхов.

Все усилия, направленные на постановку программы, хореографию для которой разрабатывал известный француз Бенуа Ришо, оказались напрасными. После выступления Валиева просто расплакалась.

На самом деле непонятно, что рассчитывала фигуристка, когда готовила для сборной России свое выступление. Ведь ни на одних международных соревнованиях ее не будет – международная федерация, осознав свою ошибку, лишила Валиеву "нейтрального" статуса.

Почему Валиева – "новая любовница Путина"

Так фигуристка получила такое прозвище из-за своего активного участия в пропагандистских мероприятиях, во время которых она сидела в VIP-ложе рядом с российским диктатором.

Путин известен болезненным увлечением молодыми несовершеннолетними привлекательными спортсменками – вот только раньше он больше обращал внимание на художественную гимнастику, а теперь переключился на фигурное катание.