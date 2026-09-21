Щонайменше три стрибки Валієва завалила, а під час одного з них впала на лід. Після такої ганьби допінгістка не могла стримати сліз, пише 24 Канал.

Як Валієва виступила з новою довільною програмою

Очевидно, що за час без офіційних змагань рівень Валієвої відчутно знизився. Вона не змогла нормально стрибнути четверний тулуп, провалила подвійний фліп і недокрутила сальхов.

Усі зусилля, спрямовані на постановку програми, хореографію для якої розробляв відомий француз Бенуа Рішо, виявилися марними. Після прокату Валієва просто розплакалась.

Насправді незрозуміло, на що розраховувала фігуристка, коли готувала для збірної Росії свій виступ. Адже на жодних міжнародних змаганнях її не буде – міжнародна федерація, усвідомивши свою помилку, позбавила Валієву "нейтрального" статусу.

Чому Валієва – "нова коханка Путіна"

Таке прізвисько фігуристка отримала через свою активну залученість до пропагандистських заходів, під час яких сиділа у ВІП-ложі поряд з російським диктатором.

Путін відомий хворобливою захопленістю молодими неповнолітніми привабливими спортсменками – от тільки раніше він більше звертав увагу на художню гімнастику, а тепер переключився на фігурне катання.