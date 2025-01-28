Нюхал порошок и обзывал Ливерпуль и Клоппа: скандальный английский рефери совершил каминг-аут

Дэвид Кут решил воспользоваться своей популярностью на фоне скандала с резонансными видео. На этот раз британец рассказал о своей сексуальной ориентации.

В Англии продолжает оставаться на слуху громкий скандал с арбитром Дэвидом Кутом. 42-летнего судью отстранили от работы из-за ряда позорных видео.

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Открыл ориентацию

На них англичанин нецензурно высказывался о Ливерпуле, унижал команду и называл экс-тренера мерсисайдцев "дерьмом". Также Кута заподозрили в употреблении наркотиков после матча Испания – Германия на Евро-2024, где он работал на VAR.

Сам Дэвид решил открыть душу СМИ и сделал каминг-аут, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun. Кут рассказал об эмоциях, которые ему пришлось пережить из-за своей ориентации.

Я испытывал глубокое чувство стыда в подростковом возрасте. Не открывался родителям до 21 года, а друзьям – до 25-ти. Моя сексуальная ориентация – не единственная причина, из-за которой я оказался в таком положении. Я скрывал свои эмоции и ориентацию, когда был молодым арбитром. Это хорошее качество для рефери, но ужасное для человека. Это привело меня к проблемам с самооценкой, которые связаны с моей сексуальностью. Я гей, но в течение длительного времени я боролся с чувством гордости за то, что я есть "я",

– рассказал Кут.

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Отметим, что судья работает на матчах АПЛ с 2018 года. На его счету 112 матчей в чемпионате Англии. Наивысшим достижением в карьере Дэвида было судейство в финале Кубка английской лиги-2023 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл.