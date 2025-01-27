Среди тех, к кому пожаловали правоохранители, был и известный футболист Раджа Наингголан. Местная полиция арестовала полузащитника в рамках расследования дела о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Het Nieuwsblad.

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Что известно о громком деле

Всего были проведены обыски в около тридцати домах. Подавляющее количество из них находится в провинции Антверпен и Брюсселе.

Во время обыска в доме бывшего игрока сборной Бельгии один из его автомобилей был отбуксирован. Прокуратура Брюсселя в официальном заявлении подтвердила задержание футболиста:

Мы можем подтвердить, что футболист Раджа Наингголан был лишен свободы в рамках этого дела. Учитывая, что допросы пока продолжаются, и в соответствии с принципом презумпции невиновности на данном этапе никаких дальнейших комментариев даваться не будет.

Отмечается, что в последние годы Раджа Наингголан регулярно посещал ночные вечеринки в Антверпене с людьми, которые связаны с наркобизнесом.

К слову. В 2016 году один из бизнес-партнеров футболиста был осужден за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации "Хезболла". Однако пока нет никаких подтверждений, что его фирма имеет отношение к действующему расследованию.

Напомним, что Раджа Наингголан накануне после длительной паузы вернулся на футбольное поле. Он подписал контракт с Локерен-Темсе, за который забил гол "сухим листом" уже в дебютном матче.