Серед тих, до кого завітали правоохоронці, був і відомий футболіст Раджа Наїнгголан. Місцева поліція заарештувала півзахисника в рамках розслідування справи щодо контрабанди кокаїну з Південної Америки через порт Антверпена, повідомляє 24 Канал із посиланням на Het Nieuwsblad.

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Що відомо про гучну справу

Всього було проведено обшуки у близько тридцяти будинках. Переважна кількість з них знаходиться у провінції Антверпен і Брюсселі.

Під час обшуку в оселі колишнього гравця збірної Бельгії один із його автомобілів був відбуксований. Прокуратура Брюсселя в офіційній заяві підтвердила затримання футболіста:

Ми можемо підтвердити, що футболіста Раджу Наїнгголана було позбавлено волі в рамках цієї справи. Враховуючи, що допити наразі тривають, і відповідно до принципу презумпції невинності на даному етапі жодних подальших коментарів не даватиметься.

Зазначається, що в останні роки Раджа Наїнгголан регулярно відвідував нічні вечірки в Антверпені з людьми, які пов'язані з наркобізнесом.

До слова. У 2016 році один з бізнес-партнерів футболіста був засуджений за контрабанду наркотиків на приватних літаках для терористичної організації "Хезболла". Проте наразі немає жодних підтверджень, що його фірма має відношення до чинного розслідування.

Нагадаємо, що Раджа Наїнгголан напередодні після тривалої паузи повернувся на футбольне поле. Він підписав контракт з Локерен-Темсе, за який забив гол "сухим листом" вже в дебютному матчі.