"Червоні дияволи" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Вчергове навіть у заявку на гру не потрапив один з найзірковіших гравців команди Маркус Решфорд.

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Чому не грає Решфорд

На післяматчевій пресконференції головний тренер Манчестер Юнайтед висловився з цього приводу. За словами Рубена Аморіма, англієць не повернеться на поле, поки не змінить свій підхід до тренувань, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

"А що говорити? Єдиною причиною відсутності гравця у складі може бути лише його ставлення. Як футболіст себе веде на тренуваннях? Як він працює? Це, моя думка, і в мене є своє бачення, як футболіст повинен працювати. Якщо нічого не змінюється, то чому я маю щось змінювати?

Зараз у Манчестер Юнайтед усі в однаковій ситуації. Ми готові долучити кожного, хто працює на максимумі. Наразі у нас є проблеми з лавою запасних. Нам не вистачає швидкості. Але я скоріше випущу на поле тренера голкіперів, ніж гравця, який не працює максимально кожного дня", – сказав Аморім.

До слова. Востаннє Маркус Решфорд виходив на поле 12 грудня. Всього він провів у нинішньому сезоні 24 матчі, в яких забив сім голів і віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок Манчестер Юнайтед проведе на виїзді проти Стяуа в Лізі Європи. Гра відбудеться 30 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.