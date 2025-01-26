Фулхем – Манчестер Юнайтед 0:1

Голи: Мартінес, 78

У неділю, 26 січня, відбувся 23-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. В очному протистоянні Фулхем на домашньому стадіоні приймав Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 канал.

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Перший тайм голів не подарував

Фулхем та Манчестер Юнайтед активно розпочали перший тайм. Обидві команди намагались забити швидкий м'яч, тим самим шокувати суперника та полегшити завдання на гру.

"Дачники" та "червоні дияволи" весь час першої половини матчу обмінювались атаками. Господарі поля намагались ловити гостей на помилках, працюючи активно у відборі, а манкуніанці атакували переважно через лівий фланг.

Зокрема, гру намагався загострювати Алехандро Гарначо. Талановитий аргентинський півзахисник відзначився ефектними проходами, створюючи небезпечні моменти.

Попри всю інтенсивність гри Фулхем та Манчестер Юнайтед у першому таймі не змогли забити голів. Команди пішли відпочивати в роздягальню та готуватись до другого тайму за рахунку 0:0.

МанЮнайтед дотиснув Фулхем

У другому таймі гра майже не змінилась. Команди продовжили атакувати та шукати шлях, щоб відкрити рахунок на табло.

У протистоянні Фулхем – Манчестер Юнайтед збільшилась лише кількість фолів. "Дачники" горіли бажанням забити "червоним дияволам" та стали більше грати у відборі, що час від часу завершувалось порушенням правил.

На 78-й хвилині манкуніанці змогли дотиснути лондонський колектив та відкрити рахунок на табло. Аргентинський захисник Лісандро Мартінес відзначився голом, до речі це був перший удар МанЮнайтед у площину воріт за матч.

За декілька хвилин до кінця основного часу Фулхем мав нагоду відігратись. Проте захисник Манчестер Юнайтед вдало зіграв на лінії та вибив м'яч, що завадило "дачникам" зрівняти рахунок.

На п'ятій компенсованій хвилині "червоні дияволи" провели чудову комбінацію та подвоїли перевагу. Проте після перегляду VAR головний рефері матчу скасув взяття воріт Амадом Діалло.

У підсумку матч завершився перемогою Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. "Червоні дияволи" у напруженій боротьбі з Фулхемом змогли вирвати важливі три пункти.