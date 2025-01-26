Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1

Голы: Мартинес, 78

В воскресенье, 26 января, состоялся 23-й тур Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В очном противостоянии Фулхэм на домашнем стадионе принимал Манчестер Юнайтед, сообщает 24 канал.

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Первый тайм голов не подарил

Фулхэм и Манчестер Юнайтед активно начали первый тайм. Обе команды пытались забить быстрый мяч, тем самым шокировать соперника и облегчить задачу на игру.

"Дачники" и "красные дьяволы" все время первой половины матча обменивались атаками. Хозяева поля пытались ловить гостей на ошибках, работая активно в отборе, а манкунианцы атаковали преимущественно через левый фланг.

В частности, игру пытался обострять Алехандро Гарначо. Талантливый аргентинский полузащитник отметился эффектными проходами, создавая опасные моменты.

Несмотря на всю интенсивность игры Фулхэм и Манчестер Юнайтед в первом тайме не смогли забить голов. Команды пошли отдыхать в раздевалку и готовиться ко второму тайму при счете 0:0.

МанЮнайтед дожал Фулхэм

Во втором тайме игра почти не изменилась. Команды продолжили атаковать и искать путь, чтобы открыть счет на табло.

В противостоянии Фулхэм – Манчестер Юнайтед увеличилось только количество фолов. "Дачники" горели желанием забить "красным дьяволам" и стали больше играть в отборе, что время от времени завершалось нарушением правил.

На 78-й минуте манкунианцы смогли дожать лондонский коллектив и открыть счет на табло. Аргентинский защитник Лисандро Мартинес отметился голом, кстати это был первый удар МанЮнайтед в створ ворот за матч.

За несколько минут до конца основного времени Фулхэм имел возможность отыграться. Однако защитник Манчестер Юнайтед удачно сыграл на линии и выбил мяч, что помешало "дачникам" сравнять счет.

На пятой компенсированной минуте "красные дьяволы" провели великолепную комбинацию и удвоили преимущество. Однако после просмотра VAR главный рефери матча отменил взятие ворот Амадом Диалло.

В итоге матч завершился победой Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. "Красные дьяволы" в напряженной борьбе с Фулхэмом смогли вырвать важные три пункта.