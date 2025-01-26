У 23-му турі АПЛ Манчестер Сіті впевнено переміг Челсі з рахунком 3:1. У цьому поєдинку за "містян" дебютував узбецький легіонер Абдукодір Хусанов, пише 24 Канал.

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Узбецький легіонер МанСіті не говорить англійською

Вже на 3-й хвилині поєдинку 20-річний захисник допустив грубу помилку, яка призвела до пропущеного голу. Після матчу журналісти поцікавилися у Гвардіоли, чи не хотів він одразу посадити на лаву запасних Хусанова.

Іспанський фахівець зазначив, що не має змоги напряму спілкуватися з новачком, який не знає англійської мови. При цьому Гвардіола пожартував, що йому доведеться вчити російську або узбецьку.

"Мені доведеться вчити російську або узбецьку, щоб комунікувати з ним. Він не говорить англійською, тому я з ним не розмовляв. З ним все буде добре. Він провів лише одне чи два тренування.

Хусанов буде вчитися. Він усвідомлює, що сталося. Те, як гравці допомогли йому, було надзвичайно важливо. Будь-який гравець може припуститися помилки. Якщо після цього ти почуваєшся самотнім, це ще важче. Він такий молодий. Він прийшов сюди на багато років. Він навчиться", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, що Абдукодір Хусанов став гравцем Манчестер Сіті 20 січня 2025 року. "Містяни" заплатили Лансу за 20-річного центрбека 40 мільйонів євро. Хусанов став першим узбеком в Англійській Прем'єр-лізі.