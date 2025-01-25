Манчестер Сіті – Челсі 3:1

Голи: Гвардіол, 42, Голанд, 68, Фоден, 87 – Джексон, 3.

Цими вихідними в чемпіонаті Англії з футболу триває 23 тур сезон 2024-2025. Центральний бій відбувся у суботу, в рамках якого Манчестер Сіті приймав Челсі, повідомляє 24 Канал.

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Не завадив фейл новачка

Обидві команди не вражають останнім часом, остаточно випавши із чемпіонської гонки. Натомість саме між Сіті та Челсі буде йти боротьбі за місця в Лізі чемпіонів.

При цьому манкуніанці ще і близькі до вильоту з поточної ЛЧ. Втім у грі проти Челсі Гвардіола зміг використати слабкі сторони суперника та прибити його на класі.

Пеп довірив місце в основі одразу двом новачка – Хусанову та Мармушу. Перший підставив свою команду вже на третій хвилині, подарувавши м'яч Мадуеке у своєму майданчику.

Той відпасував на Джексона, який і вразив порожні ворота. Проте в подальшому МанСіті домінував та вже до перерви відновив паритет зусиллями Йошко Гвардіола.

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А у другому таймі лондонців добив Ерлінг Голанд, який оформив гол та асист. Спочатку норвежець спіймав воротаря Челсі на невдалому виході, а під завісу матчу хитрим пасом вивів Фодена на результативне "рандеву" із Едерсоном.

Перемога дозволила Манчестер Сіті обійти команду Марески та застрибнути у топ-четвірку АПЛ. Стільки ж очок має Ньюкасл, а Челсі та Борнмут відстають на одне очко.