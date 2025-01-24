У п'ятницю, 24 січня, Мілан оголосив про підписання Кайла Вокера. Англійський фулбек захищатиме кольори "росонері" до кінця сезону-2024/2025, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Кайл Вокер у Мілані

Мілан орендував капітана Манчестер Сіті Кайла Вокера до кінця поточної компанії. "Росонері" мають можливість викупити контракт англійця у "містян" наприкінці сезону-2024/2025.

Досвідчений англійський захисник буде виступати у складі італійського колективу під 32-номером.

До слова. Кайл Вокер приєднався до Манчестер Сіті у 2017 році, покинувши Тоттенхем. У складі "містян" англієць зіграв у 319 матчах та здобув 17 трофеїв, зокрема омріяний кубок Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Кайл Вокер зрозумів, що не тягне рівень АПЛ. Тому просив керівництво Манчестер Сіті відпустити його в інший клуб.

У поточному сезоні Вокер зіграв у 18 матчах у складі "містян". Капітан "манкуніанців" за цей час не зумів відзначитись результативними діями.