36-річний футболіст підписав контракт до кінця сезону з клубом Локерен-Темсе, який грає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Бельгії. Він дебютував за нову команду через два дні після свого представлення в матчі проти Льєрса, повідомляє 24 Канал.

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Яскравий дебют

Зірковий футболіст вийшов на заміну в середині другого тайму. Вже через шість хвилин після появи на футбольному полі він забив перший гол за нову команду.

Наїнгголан зробив це прямим ударом з кутового. Він закрутив м'яч під ближню стійку, а воротар і захисник суперника так і не розібралися, хто мав рятувати команду.

"Сухий лист" від Наїнгголана: дивіться відео

До слова. Цей гол виявився не тільки ефектним, а й ефективним. Він допоміг Локерен-Темсе уникнути поразки, гра закінчилася з рахунком 1:1.

Зазначимо, що наразі нова команда Раджі Наїнгголана посідає десяте місце в турнірній таблиці. Від зони плей-оф за вихід у Лігу Жупіле вона відстає на 9 очок.

Нагадаємо, що бельгійський півзахисник майже всю кар'єру провів у Серії А. Він виступав, зокрема, за Рому й Інтер, а в сезоні-2022/2023 став чемпіоном Бельгії у складі Антверпена.