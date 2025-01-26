36-летний футболист подписал контракт до конца сезона с клубом Локерен-Темсе, который играет во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии. Он дебютировал за новую команду через два дня после своего представления в матче против Льерса, сообщает 24 Канал.

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Яркий дебют

Звездный футболист вышел на замену в середине второго тайма. Уже через шесть минут после появления на футбольном поле он забил первый гол за новую команду.

Наингголан сделал это прямым ударом с углового. Он закрутил мяч под ближнюю стойку, а вратарь и защитник соперника так и не разобрались, кто должен был спасать команду.

"Сухой лист" от Наингголана: смотрите видео

К слову. Этот гол оказался не только эффектным, но и эффективным. Он помог Локерен-Темсе избежать поражения, игра закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что сейчас новая команда Раджи Наингголана занимает десятое место в турнирной таблице. От зоны плей-офф за выход в Лигу Жупиле она отстает на 9 очков.

Напомним, что бельгийский полузащитник почти всю карьеру провел в Серии А. Он выступал, в частности, за Рому и Интер, а в сезоне-2022/2023 стал чемпионом Бельгии в составе Антверпена.