Одним из тех, кого не впечатляет игра украинца, является бывший форвард Ромы и сборной Италии Руджьеро Риццителли. Он поделился мыслями о выступлениях Артема Довбика и назвал главный недостаток уроженца Черкасс, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

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Что не нравится итальянцу в игре Довбика

По мнению экс-футболиста, украинский нападающий должен прилагать больше усилий на футбольном поле. Он считает, что Довбик хочет играть только на чистых мячах и почти не вступает в борьбу:

"Каждый испытывает трудности в первые несколько месяцев сезона, но через некоторое время терпение заканчивается, и Довбик, кажется, даже стал играть хуже по сравнению с началом чемпионата. Он не только не агрессивен, что является ключевым для нападающего, но и не очень вовлечен в игру. Он выглядит растерянным и не очень внимательным к тому, что происходит вокруг. Он никогда не ожидает ошибок от соперника, ему всегда нужны чистые передачи.

Я тоже не забивал много голов, но мои партнеры вдохновлялись моим старанием. Нападающий проходит через кризисные моменты, но он должен по крайней мере пытаться что-то делать. Даже когда он пассивно прессингует, то делает это неубедительно и просто тратит энергию. Если он не изменит свой подход, то его никто не спасет".

К слову. В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл за Рому 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три ассиста.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 26 января на выезде против Удинезе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.