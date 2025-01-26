Одним із тих, кого не вражає гра українця, є колишній форвард Роми та збірної Італії Рудж'єро Ріццителлі. Він поділився думками про виступи Артема Довбика та назвав головний недолік уродженця Черкас, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

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Що не подобається італійцю у грі Довбика

На думку ексфутболіста, український нападник повинен докладати більше зусиль на футбольному полі. Він вважає, що Довбик хоче грати тільки на чистих м'ячах і майже не вступає в боротьбу:

"Кожен зазнає труднощів у перші кілька місяців сезону, але через деякий час терпіння закінчується, і Довбик, здається, навіть став грати гірше порівняно з початком чемпіонату. Він не тільки не агресивний, що є ключовим для нападника, а й не дуже залучений у гру. Він виглядає розгубленим і не дуже уважним до того, що відбувається навколо. Він ніколи не очікує помилок від суперника, йому завжди потрібні чисті передачі.

Я теж не забивав багато голів, але мої партнери надихалися моїм старанням. Нападник проходить через кризові моменти, але він повинен принаймні намагатися щось робити. Навіть коли він пасивно пресингує, то робить це непереконливо та просто витрачає енергію. Якщо він не змінить свій підхід, то його ніхто не врятує".

До слова. У нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв за Рому 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів і віддав три асисти.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 26 січня на виїзді проти Удінезе. Стартовий свисток пролунає о 16:00.