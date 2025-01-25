Зимове трансферне вікно наближається до закриття. Чимало гравців змінили команди, серед них і українці. До прикладу, Данило Сікан перебрався з Шахтаря у Трабзонспор.

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Також вирішив серйозно змінити своє життя і вихованець Динамо Назарій Русин. 26-річний нападник офіційно перебрався у хорватський клуб Хайдук, повідомляє 24 Канал з посиланням на клубну сторінку в соцмережі X.

Команда зі Спліту орендувала українця в англійського Сандерленда до кінця поточного сезону. Влітку у Хайдука буде пріоритетне право повноцінно підписати Назарія.

Відео презентації Русина:

Його контракт із Сандерлендом чинний до 2027 року. Раніше українець виступав за Динамо, Легію, Дніпро-1, Чорноморець та Зорю. На Туманний Альбіон Русин перебрався влітку 2023-го.

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"Чорні коти" заплатили за форварда Зорі 2,5 мільйона євро. За ці півтора сезону Назарій не зміг вибороти місце в основі, забивши два голи у 32-х матчах.

Також Русин викликався до національної збірної України, але ще не дебютував за неї. У молодіжці Назарій забив 7 голів у 12-ти зустрічах. До слова, Хайдук б'ється за чемпіонство в Хорватії, клуб ділить перше місце із Рієкою та на 4 бали випереджає Динамо Загреб.