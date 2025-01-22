Гравці донецького Шахтаря користуються попитом на трансферному ринку. Вже було відомо про інтерес з боку європейських клубів до Зубкова, Судакова, Криськіва, Різника.

До теми Писав історію "гірників" у Лізі чемпіонів: Шахтар продав форварда у США за 6 мільйонів доларів

Підкорюватиме Туреччину

А нещодавно "гірники" продали свого форварда Кевіна Келсі в Портленд Тімберс за 6 мільйонів євро. Тепер же Шахтар попрощався із ще одним нападником.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Трабзонспора, турецький клуб підписав Данила Сікана. 23-річний українець поставив свій підпис під угодою, яка розрахована на 3,5 роки.

Раніше журналіст Віктор Вацко повідомляв, що Шахтар отримає за Сікана 6 мільйонів євро. Також в трансферній угоді прописані бонуси за вдалі виступи гравця та відсоток від його майбутнього продажу.

Читайте також Голкіпер лише спостерігав: ексвінгер Шахтаря забив ефектний гол за Карабах

Відзначимо, що у Трабзонспор вже є один українець. Арсеній Батагов перейшов у команду влітку із Зорі та нещодавно забив свій перший гол за команду. Наразі підопічні Гюнеша посідають дев'яте місце у турецькій Суперлізі.

Нагадаємо, що Сікан є вихованцем Карпат. На дорослому рівні він грав за львівський клуб, а також Маріуполь, Ганзу та Шахтар. У складі донецького клубу він забив 31 гол у 115-ти матчах та виграв три чемпіонства УПЛ.

У 2019 році Данило став переможцем юнацького чемпіонату світу у складі збірної України U19. За національну команду країни Сікан провів шість матчів, забивши один гол.