Игроки донецкого Шахтера пользуются спросом на трансферном рынке. Уже было известно об интересе со стороны европейских клубов к Зубкову, Судакову, Крыськиву, Ризныку.

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Будет покорять Турцию

А недавно "горняки" продали своего форварда Кевина Келси в Портленд Тимберс за 6 миллионов евро. Теперь же Шахтер попрощался с еще одним нападающим.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Трабзонспора, турецкий клуб подписал Даниила Сикана. 23-летний украинец поставил свою подпись под соглашением, которое расчитано на 3,5 года.

Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что Шахтер получит за Сикана 6 миллионов евро. Также в трансферном соглашении прописаны бонусы за удачные выступления игрока и процент от его будущей продажи.

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Отметим, что у Трабзонспора уже есть один украинец. Арсений Батагов перешел в команду летом из Зари и недавно забил свой первый гол за команду. Сейчас подопечные Гюнеша занимают девятое место в турецкой Суперлиге.

Напомним, что Сикан является воспитанником Карпат. На взрослом уровне он играл за львовский клуб, а также Мариуполь, Ганзу и Шахтер. В составе донецкого клуба он забил 31 гол в 115-ти матчах и выиграл три чемпионства УПЛ.

В 2019 году Даниил стал победителем юношеского чемпионата мира в составе сборной Украины U19. За национальную команду страны Сикан провел шесть матчей, забив один гол.