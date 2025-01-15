Донецкий Шахтер готов быть активным на трансферном рынке зимой. Несколькими футболистами донетчан интересуются в Европе, среди них – Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан, Дмитрий Крыськив и другие.

По теме От Венесуэлы до Украины: где и как выступает самый молодой автор гола Шахтера в Лиге чемпионов

Солидный заработок

Между тем, Шахтер уже оформил первую продажу в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо. Дончане лишились венесуэльского форварда Кевина Келси.

Последние полгода 20-летний нападающий выступал в МЛС в аренде за Цинциннати, оформив 6 голов в 29-ти матчах. Клуб решил его не выкупать, но на Келси быстро нашелся покупатель.

Другой клуб из США Портленд Тимберс подписал соглашение с Шахтером по полноценному приобретению Кевина. Сумма трансфера составила 6 миллионов долларов. Интерес к венесуэльцу был у итальянской Пармы, однако она не смогла удовлетворить аппетиты "горняков".

Читайте также Стадион Шахтера в Донецке превратился в свалку: ужасные фото

Напомним, что Келси стал игроком дончан в январе 2023 года. Тогда Шахтер выплатил уругвайскому клубу Бостон Риверс около 1 миллиона евро за игрока.

За "горняков" венесуэлец наиграл 37 матчей, оформив 9 голов и три ассиста. Среди них – мяч в ворота Фейеноорда в Лиге Европы и Порту в Лиге чемпионов. К слову, благодаря голу португальцам Кевин стал самым молодым голеадором Шахтера в ЛЧ.