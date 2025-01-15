Донецький Шахтар готовий бути активним на трансферному ринку взимку. Кількома футболістами донеччан цікавляться в Європі, серед них – Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Різник, Данило Сікан, Дмитро Криськів та інші.

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Тим часом, Шахтар вже оформив перший продаж у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фабріціо Романо. Донеччани позбулись венесуельського форварда Кевіна Келсі.

Останні півроку 20-річний нападник виступав в МЛС в оренді за Цинциннаті, оформивши 6 голів у 29-ти матчах. Клуб вирішив його не викупати, але на Келсі швидко знайшовся покупець.

Інший клуб зі США Портленд Тімберс підписав угоду із Шахтарем щодо повноцінного придбання Кевіна. Сума трансферу склала 6 мільйонів доларів. Інтерес до венесуельця був у італійської Парми, проте вона не змогла задовольнити апетити "гірників".

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Нагадаємо, що Келсі став гравцем донеччан у січні 2023 року. Тоді Шахтар виплатив уругвайському клубу Бостон Ріверс близько 1 мільйона євро за гравця.

За "гірників" венесуелець награв 37 матчів, оформивши 9 голів та три асисти. Серед них – м'яч у ворота Феєнорда в Лізі Європи та Порту в Лізі чемпіонів. До слова, зявдяки голу португальцям Кевін став наймолодшим голеадором Шахтаря в ЛЧ.