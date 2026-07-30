Свой домашний матч 3-го квалификационного раунда клуб уже будет вынужден провести в другом городе, который находится на расстоянии целых 800 километров от родного. Это только добавляет фанатам сил добиваться того, что Уэст вообще к ним не приезжал, пишет 24 Канал.

Почему Канье Уэст не устраивает болельщиков "Кайрата"

Клуб из Казахстана пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с болгарским "Левски" (София).

Домашний матч, который при обычных обстоятельствах состоялся бы на арене в Алматы, пришлось перенести в Туркестан, расположенный в 800 километрах от родного города команды. На стадионе просто не успели бы провести все работы по монтажу сцены и другого оборудования. Это уже настроило болельщиков против американского исполнителя.

А окончательно возмутила болельщиков перспектива существенного ухудшения качества поля на арене после концерта. Как показывает практика, из-за накрытия травы пленкой и многотонных конструкций, давящих на покрытие, газон получает повреждения, от которых его приходится восстанавливать в течение нескольких недель.

Как фанаты "Кайрата" решили бороться с Канье Уэстом

Болельщицкие объединения нашли выход в том, чтобы пожаловаться властям: они обратились к акиму (мэру) Алматы с требованием отменить концерт 14 августа.

Но это вряд ли произойдет: мероприятие такого масштаба несет для Казахстана гораздо больше потенциальной выгоды от туризма, чем матчи "Кайрата" – как бы хорошо ни зарекомендовала себя команда выходом в основной раунд Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Поэтому фанатам придется либо ездить за многие сотни километров на другие стадионы, либо смириться с тем, что их игрокам мешают не только соперники, но и Канье Уэст.