Футболист Ла Лиги приостановил карьеру из-за рецидива рака

В четверг, 6 февраля, игрок Лас-Пальмаса Кириан Родригес сделал печальное заявление относительно своей карьеры. Он вынужден поставить футбол на паузу из-за проблем со здоровьем.

28-летний полузащитник приостанавливает свои выступления из-за рецидива онкологического заболевания. Об этом он сообщил на специальной пресс-конференции, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Лас-Пальмаса.

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Новый этап борьбы за жизнь

Капитан "желтых" заявил, что впереди его ожидает курс лечения. Он настроен одержать одну из самых больших побед в жизни, как ему это уже удавалось раньше.

Врачи сообщили мне, что произошел рецидив рака. Теперь нужно взять паузу, чтобы пройти соответствующее лечение. Меня ждет курс химиотерапии, чтобы продолжить борьбу с болезнью,

– сказал Родригес.

Полное заявление капитана Лас-Пальмаса относительно своей болезни: смотрите видео

Справка. В 2022 году у Кириана Родригеса диагностировали лимфому Ходжкина. Почти год он боролся с болезнью, которую в конце концов смог одолеть. Уже в январе 2023 года испанский полузащитник вернулся к тренировкам.

Отметим, что капитан Лас-Пальмаса всю свою карьеру провел в родном клубе. Всего он сыграл за первую команду "желтых" 165 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 ассистов.