Бывший защитник Реала объявил об окончании игровой карьеры на своей странице в инстаграме. Его взрослая карьера длилась ровно 20 лет, информирует 24 Канал.

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Выдающаяся карьера

Бразилец опубликовал видео, в котором рассказал о пути, который прошел в футболе. Он вспомнил свои первые шаги и заявил, что гордится своей карьерой:

"Моя любовь к футболу происходит от моего дедушки. Он хотел, чтобы я стал профессиональным игроком, он сделал все возможное, чтобы это произошло. В 18 лет Реал постучал в мою дверь, и я приехал сюда. Теперь я могу с гордостью сказать, что я настоящий мадридист. Здесь, вместе с моей женой, я построил семью. 16 сезонов, 25 титулов, пять ЛЧ, быть одним из капитанов и столько волшебных ночей на "Бернабеу". Какое путешествие! Реал – уникальный клуб. Быть игроком этого клуба – невероятное ощущение.

Играть за сборную своей страны, начиная с меньших возрастных категорий, также было большой честью. В моей памяти навсегда останутся две добытые олимпийские медали и Кубок Конфедераций. Вернуться в Флуминенсе означало вернуть клубу то, что он дал мне с самого начала, помочь ему выиграть 3 титула, включая Кубок Либертадорес и оставить наследство для молодого поколения. Мое путешествие как игрока заканчивается здесь, но я еще так много могу отдать футболу. Спасибо вам за все".

Марсело объявил о завершении карьеры: смотрите видео

Отметим, что последним клубом в карьере Марсело стал родной Флуминенсе, который он покинул в ноябре 2024 года из-за конфликта с тренером. Всего бразилец на профессиональном взрослом уровне провел 721 матч, в которых забил 58 голов и отдал 117 ассистов. В его коллекции есть 28 трофеев, из которых 25 он добыл в составе Реала.