Колишній захисник Реала оголосив про закінчення ігрової кар'єри на своїй сторінці в інстаграмі. Його доросла кар'єра тривала рівно 20 років, інформує 24 Канал.

Читайте також Неймар уперше за 12 років зіграв за рідний Сантос: відеоогляд дій зіркового бразильця

Видатна кар'єра

Бразилець опублікував відео, в якому розповів про шлях, який пройшов у футболі. Він пригадав свої перші кроки та заявив, що пишається своєю кар'єрою:

"Моя любов до футболу походить від мого дідуся. Він хотів, щоб я став професійним гравцем, він зробив усе можливе, щоб це сталося. У 18 років Реал постукав у мої двері, і я приїхав сюди. Тепер я можу з гордістю сказати, що я справжній мадридіста. Тут, разом з моєю дружиною, я побудував сім'ю. 16 сезонів, 25 титулів, п'ять ЛЧ, бути одним з капітанів і стільки чарівних ночей на "Бернабеу". Яка подорож! Реал – унікальний клуб. Бути гравцем цього клубу – неймовірне відчуття.

Грати за збірну своєї країни, починаючи з менших вікових категорій, також було великою честю. У моїй пам'яті назавжди залишаться дві здобуті олімпійські медалі та Кубок Конфедерацій. Повернутися до Флуміненсе означало повернути клубу те, що він дав мені від самого початку, допомогти йому виграти 3 титули, включаючи Кубок Лібертадорес та залишити спадок для молодого покоління. Моя подорож як гравця закінчується тут, але я ще так багато можу віддати футболу. Дякую вам за все".

Марсело оголосив про завершення кар'єри: дивіться відео

Зазначимо, що останнім клубом у кар'єрі Марсело став рідний Флуміненсе, який він залишив у листопаді 2024 року через конфлікт з тренером. Усього бразилець на професійному дорослому рівні провів 721 матч, у яких забив 58 голів і віддав 117 асистів. У його колекції є 28 трофеїв, з яких 25 він здобув у складі Реала.