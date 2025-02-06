У четвер, 6 лютого, нападник уперше з 2013 року зіграв у футболці рідного клубу. Він вийшов на заміну в поєдинку проти Ботафогу.

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Емоційне повернення

33-річний Неймар з'явився на полі після перерви й одразу отримав від партнера капітанську пов’язку. Бразилець намагався бути дуже активним на полі, за що після фінального свистка був визнаний найкращим гравцем матчу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

Він сім разів пробив по воротах суперника, виконав три вдалі спроби дриблінгу та створив два моменти. По завершенню гри Неймар поділився першими емоціями від повернення та зізнався, в яких фізичних кондиціях наразі перебуває:

Я люблю свій клуб, немає слів для того, щоб описати мої відчуття зараз. Мені потрібні ігрові хвилини та ігри, не готовий на 100%. Не очікував, що буду так багато бігати та вести м’яч. Думаю, через 4-5 матчів почуватимуся краще.

Довідка. Матч Сантос – Ботафогу закінчився врешті-решт з рахунком 1:1. Наступний поєдинок команда Неймара проведе 9 лютого о 21:00 за київським часом проти Новорізонтіну.

Як Неймар вперше за 12 років зіграв за Сантос: дивіться відео

Нагадаємо, що Неймар виступав за першу команду Сантоса з 2009 по 2013 рік. За той період він провів 225 матчів, у яких забив 136 голів і віддав 64 асисти. У футболці рідного клубу він здобув три трофеї.