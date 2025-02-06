В четверг, 6 февраля, нападающий впервые с 2013 года сыграл в футболке родного клуба. Он вышел на замену в поединке против Ботафого.

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Эмоциональное возвращение

33-летний Неймар появился на поле после перерыва и сразу получил от партнера капитанскую повязку. Бразилец пытался быть очень активным на поле, за что после финального свистка был признан лучшим игроком матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Он семь раз пробил по воротам соперника, выполнил три удачные попытки дриблинга и создал два момента. По завершению игры Неймар поделился первыми эмоциями от возвращения и признался, в каких физических кондициях сейчас находится:

Я люблю свой клуб, нет слов для того, чтобы описать мои ощущения сейчас. Мне нужны игровые минуты и игры, не готов на 100%. Не ожидал, что буду так много бегать и вести мяч. Думаю, через 4-5 матчей буду чувствовать себя лучше.

Справка. Матч Сантос – Ботафого закончился в конце концов со счетом 1:1. Следующий поединок команда Неймара проведет 9 февраля в 21:00 по киевскому времени против Новоризонтино.

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Напомним, что Неймар выступал за первую команду Сантоса с 2009 по 2013 год. За тот период он провел 225 матчей, в которых забил 136 голов и отдал 64 ассиста. В футболке родного клуба он завоевал три трофея.