Капитан Шахтера и "тихий" патриот: неожиданности в биографии Валерия Лобановского

Во вторник, 6 января, Лобановский праздновал бы свой день рождения – Метру исполнилось бы 87 лет. Полная побед и достижений жизнь легенды скрывает некоторые интересные страницы.

Мэтр, ВВЛ, Полковник – его называли по-разному, но восхищались все и до сих пор уважают миллионы. 24 Канал решил раскрыть некоторые малоизвестные аспекты жизни Валерия Лобановского.

Смотрите также Не Лобановский: экс-форвард Динамо удивил выбором лучшего тренера в истории Украины

Как Лобановский использовал математику и физику в футболе?

Игровая карьера легенды вспоминается значительно меньше, чем его тренерские достижения. Хотя Лобановский был настоящим мастером на поле и особенно прославился выполнением "сухих листов" – прямых голов с углового.

Удивительно, но для этого он не только работал над техникой удара, но и буквально проводил математические расчеты. Как отмечает Википедия, Лобановский исследовал так называемый "эффект Магнуса" – как тело вращается в потоке воздуха.

В общем футбольный интеллект Мэтра был выдающимся: он тонко чувствовал игру и замечал малейшие детали, например позицию вратаря во время углового, от которой зависело – крутить в ближний угол или забрасывать в дальний.

Почему Лобановский – легенда не только Динамо?

Болельщики киевского клуба могут быть шокированы, однако имя их кумира входит в зал славы и ожесточенного соперника динамовцев, донецкого Шахтера.

Валерий Лобановский не только играл в составе "горняков" уже после выступлений за Динамо и одесский Черноморец, но даже был там капитаном в 1968 году.



Валерий Лобановский – капитан Динамо / ФК Динамо Киев

А вот на уровне сборной у него не сложилось: всего два матча за команду СССР. Тогда конкуренция на позиции левого нападающего была слишком высокой.

Как Лобановский демонстрировал поддержку национальной идеи?

Уже во времена тренерства Мэтр отметился красноречивым жестом относительно своего отношения к Украине.

Валерий Лобановский – тренер Динамо с Кубком СССР / ФК Динамо Киев

Как вспоминал в интервью UA-Football представитель диаспоры в США Тарас Яворский, на Олимпиаде в Монреале 1976 года группа украинцев на трибунах во время матча сборной СССР начала петь "Ще не вмерла Украина". Лобановский осторожно за спиной показал им большой палец вверх, а после игры сборники подошли к сектору и подарили фанам сувениры.

Несмотря на свою публичную русскоязычность, Лобановский, по свидетельствам друзей и воспитанников, мог перейти на украинский в частном общении и никогда не делал замечания тем игрокам, которые в раздевалке говорили на родном языке.

Какие достижения имеет Лобановский как тренер?