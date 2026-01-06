Метр, ВВЛ, Полковник – його називали по-різному, але захоплювалися усі й досі шанують мільйони. 24 Канал вирішив розкрити деякі маловідомі аспекти життя Валерія Лобановського.

Як Лобановський використовував математику та фізику у футболі?

Ігрова кар'єра легенди згадується значно менше, ніж його тренерські досягнення. Хоча Лобановський був справжнім майстром на полі і особливо прославився виконанням "сухих листів" – прямих голів з кутового.

Дивовижно, але для цього він не лише працював над технікою удару, але й буквально проводив математині розрахунки. Як зазначає Вікіпедія, Лобановський досліджував так званий "ефект Магнуса" – як тіло обертається в потоці повітря.

Загалом футбольний інтелект Метра був видатним: він тонко відчував гру і помічав найменші деталі, як-от позицію воротаря під час кутового, від якої залежало – крутити у ближній кут чи закидувати в дальній.

Чому Лобановський – легенда не лише Динамо?

Вболівальники київського клубу можуть бути шоковані, проте ім'я їхнього кумира входить до зали слави й запеклого суперника динамівців, донецького Шахтаря.

Валерій Лобановський не лише грав у складі "гірників" вже після виступів за Динамо та одеський Чорноморець, але й навіть був там капітаном у 1968 році.



Валерій Лобановський – капітан Динамо / ФК Динамо Київ

А от на рівні збірної у нього не склалося: лише два матчі за команду СРСР. Тоді конкуренція на позиції лівого нападника була надто високою.

Як Лобановський демонстрував підтримку національної ідеї?

Вже за часів тренерства Метр відзначився красномовним жестом щодо свого ставлення до України.

Валерій Лобановський – тренер Динамо з Кубком СРСР / ФК Динамо Київ

Як згадував в інтерв'ю UA-Football представник діаспори у США Тарас Яворський, на Олімпіаді у Монреалі 1976 року група українців на трибунах під час матчу збірної СРСР почала співати "Ще не вмерла Україна". Лобановський обережно за спиною показав їм великого пальця догори, а після гри збірники підійшли до сектора й подарували фанам сувеніри.

Попри свою публічну російськомовність, Лобановський, за свідченнями друзів та вихованців, міг перейти на українську у приватному спілкуванні і ніколи не робив зауваження тим гравцям, які у роздягальні говорили рідною мовою.

Які досягнення має Лобановський як тренер?