Зокрема, в Україні майже всі вважають, що найкращим наставником в історії нашої країни був Валерій Лобановський. Своєю думкою щодо цього поділився колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport-express.

Кого Леоненко назвав найкращим українським тренером?

Епатажний ексфутболіст не погоджується з такою тезою. Він пояснив, чому не вважає Валерія Васильовича номером один.

Ось тут вже складно. Мені не цікаві ті, хто вигравав, мені цікаві ті, хто виховував футболістів. Всі називають першим Лобановського, але я б так не сказав. Йому привозили найкращих гравців з усієї країни, які просто на класі могли обігравати будь-які команди,

– вважає Леоненко.

Також Віктор Леоненко склав свій топ-3. У ньому Валерій Лобановський опинився на третій сходинці.

"На перше місце поставлю Маслова. Друге віддам Базилевичу, він серйозний фахівець і порядна людина. Третім нехай буде Лобановський. Я б назвав Луческу, але він румун", – зазначив експерт.

До слова. З вищезгаданої трійки Віктор Леоненко грав під керівництвом двох тренерів. З Лобановським він перетинався в Динамо, а з Базилевичем – у збірній України.

Що відомо про тренера, який очолив рейтинг Леоненка?