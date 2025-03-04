Супругов черновицких каратистов, покинувших Украину, лишили звания "Мастер спорта"

Каратисты из Черновцов Евгений и Дарья Пилипюки не вернулись в Украину после соревнований в Италии. К спортсменам-беглецам были применены санкции.

Министерство молодежи и спорта издало приказ о лишении спортивных званий 20 человек. В перечень попали Евгений Пилипюк вместе со своей женой Дарьей, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт министерства.

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За что черновицких каратистов лишили спортивных званий

Супругов Пилипюк лишили звания "Мастер спорта Украины". Отметим, что Евгений Пилипюк получил звание в мае 2020 года. Спортсмен из Черновцов стал призером чемпионата Украины по каратэ.

Напомним, что Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину после соревнований в итальянской Венеции, которые состоялись в конце декабря 2024 года. Спортсмены имели разрешение на выезд до определенного срока.

Украинская федерация каратэ мгновенно отреагировала на их поступок. Супругов Пилипюк исключили из состава сборной Украины. Кроме того, каратистам грозит пожизненная дисквалификация.

Впоследствии Евгений Пилипюк прокомментировал скандальный поступок. Спортсмен признал свою вину и назвал обстоятельства, которые подтолкнули его к бегству из Украины.

Евгений рассказал, что не смог оформить отсрочку от мобилизации. Поэтому супруги решили не возвращаться в Украину.

Относительно Дарьи Пилипюк, то по ее словам она вернулась в Черновцы. Спортсменка отметила, что у нее не было конкретного срока возвращения в Украину. Дарья считает несправедливыми санкции, которые применили к ней, ведь не знала о намерениях мужа.