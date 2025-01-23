В конце декабря в итальянской Венеции состоялся турнир по каратэ. После соревнований Евгений и Дарья Пилипюки решили не возвращаться в Украину, пишет 24 канал со ссылкой на Александра Пикулина.

Читайте также Карма должна их догнать, – Захарова обвинила тренера Ковтуна в предательстве Украины

Что грозит каратистам

После завершения соревнований супруги оборвали все связи с командой и тренерским штабом. Их пытались убедить вернуться, однако не удалось. В частности спортсмены удалили свои соцсети.

Федерация каратэ исключила супругов Пилипюк из своего и из состава Национальной и Молодежной сборных Украины. В частности была инициирована пожизненная дисквалификация из Всемирной федерации каратэ и подано ходатайство о лишении их всех спортивных наград.

"Это такое пятно на сборной очень большое, как в спортивной среде, так в обычной. Даже вспомнить то, что наш с Пилипюком общий коллега Александр Лендел, с которым мы работали и тренировались, полтора года назад бесследно исчез под Бахмутом. Есть другой спортсмен из Черновцов Николай Яремчук, который погиб. Поэтому делать такие поступки не достойно этому времени", – написал Александр Пикулин.

По информации Суспільного, Дарья Пилипюк оставила комментарий, что сейчас находится в Черновцах и конкретного срока возвращения в Украину у нее не было. Жесткие санкции в отношении своего мужа она считает несправедливыми.