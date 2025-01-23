Наприкінці грудня в італійській Венеції відбувся турнір з карате. Після змагань Євген та Дарія Пилипюки вирішили не повертатися до України, пише 24 канал з посиланням на Олександра Пікуліна.

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Що загрожує каратистам

Після завершення змагань подружжя обірвало всі зв'язки з командою та тренерським штабам. Їх намагалися переконати повернутися, однак не вдалося. Зокрема спортсмени видалили свої соцмережі.

Федерація карате виключила подружжя Пилипюків зі свого та зі складу Національної і Молодіжної збірних України. Зокрема була ініційована пожиттєва дискваліфікація з Всесвітньої федерації карате та подане клопотання щодо позбавлення їх усіх спортивних нагород.

"Це така пляма на збірній дуже велика, як в спортивному середовищі, так у звичайному. Навіть згадати те, що наш з Пилипюком спільний колега Олександр Лендел, з яким ми працювали і тренувались, півтора року тому безвісти зник під Бахмутом. Є інший спортсмен з Чернівців Микола Яремчук, який загинув. Тому робити такі вчинки не гідно цьому часу", – написав Олександр Пікулін.

За інформацією Суспільного, Дарія Пилипюк залишила коментар, що наразі перебуває в Чернівцях і конкретного терміну повернення в Україну у неї не було. Жорсткі санкції щодо свого чоловіка вона вважає несправедливими.