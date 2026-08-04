"У Мудрика еще есть время заиграть на высоком уровне": Старенький оценил перспективы футболиста

Бывший полузащитник ряда украинских клубов Сергей Старенький поделился своими мыслями о возобновлении карьеры Михаила Мудрика. Он назвал условия, необходимые для успеха 25-летнего украинца.

Сергей Старенький верит в успешное возвращение бывшего одноклубника к выступлениям на элитном футбольном уровне. О том, что для этого необходимо, эксперт рассказал 24 Каналу.

Как сложится дальнейшая карьера Мудрика

По словам экс-футболиста, у него нет сомнений в мотивации Михаила. Однако для успешного камбэка в состав "пенсионеров" необходимо наличие нескольких факторов.

Думаю, все обрадовались, что Миша вернулся в футбол после этой дисквалификации. Жизнь показала, что его оправдали, можно так сказать. То, что он футболист, который следит за собой, – факт. Так, в игровом плане пауза скажется. Однако и здесь главными будут психология и доверие тренера,

– сказал экс-футболист Десны.

"Он трудоголик. Но то, как Михаил будет играть на этом уровне, зависит от тренера и его доверия. Думаю, что в физическом плане у него нет никаких проблем", – добавил Старенький.

Мудрик не выходил на футбольное поле в профессиональном матче с ноября 2024 года, когда принял участие в игре Лиги конференций. Эксперт считает, что вынужденный перерыв в трудовой деятельности теперь можно использовать в своих интересах.

За это время он переосмыслил некоторые вещи. У Мудрика сейчас должен наступить подъем, особенно если его поддержат в команде. Из того, что мы видим, можно сделать вывод, что с атмосферой там все в порядке,

– отметил бывший полузащитник.

По словам Старенького, Мудрик демонстрирует свои способности именно тогда, когда получает достаточный уровень доверия в команде. Похожий на того, кто сейчас проявляет к новому подопечному испанский специалист Хаби Алонсо.

"Когда-то, когда Михаил перешел в Десну, Александр Рябоконь проявлял к нему большое доверие. И все видели в нем большой потенциал. Впоследствии в Шахтере Де Дзерби он заиграл и перешел за большую сумму в Челси. В трудовых качествах Мудрика вообще никто не сомневается. У него еще есть время заиграть на высоком уровне, а эта дисквалификация должна дать ему толчок для того, чтобы он стал еще сильнее", – вспомнил бывший футболист.

Бывший партнер Мудрика по команде добавил, что вингеру Челси понадобится некоторое время на восстановление игровой формы – тонуса и слаженности с другими игроками лондонского клуба.

Нужен как минимум месяц, чтобы набрать форму. Сейчас Михаил может где-то на эмоциях забить, отдать голевую передачу, но игрового тонуса еще не будет. Михаилу нужно провести сборы, привыкнуть к партнерам. Но думаю, что с этим у него все будет в порядке,

– подытожил бывший футболист Десны.

Отметим, что, по словам главного тренера Челси Хаби Алонсо, он планирует предоставить украинскому футболисту игровое время во время азиатского турне. В частности, в Гонконге.

Что объединяет Мудрика и эксперта

Отметим, что Михаил Мудрик и Сергей Старенький защищали цвета Десны в сезоне 2020/21. За это время вингер Челси провел за команду из Чернигова 11 официальных матчей во всех турнирах.

В украинском футболе 41-летний Сергей Старенький выступал за Александрию, Десну, ФК Львов, киевский Арсенал и вышгородский Диназ. В УПЛ он сыграл 125 матчей.