Сергій Старенький вірить в успішне повернення колишнього одноклубника до виступів на елітному футбольному рівні. Про те, що для цього потрібно експерт розповів 24 Каналу.

Як складеться подальша кар’єра Мудрика

За словами ексфутболіста, у нього не має сумнівів у мотивації Михайла. Однак для вдалого камбеку у склад "пенсіонерів" потрібна наявність кількох чинників.

Думаю, усі зраділи, що Міша повернувся до футболу після цієї дискваліфікації. Життя показало, що його виправдали, можна так сказати. Те, що він футболіст який за собою слідкує – факт. Так, в ігровому плані пауза дасться взнаки. Однак, і тут найголовнішими будуть психологія та довіра тренера,

– сказав ексфутболіст Десни.

"Він трудоголік. Але те, як Михайло заграє на цьому рівні – залежить від тренера і його довіри. Гадаю, що у фізичному плані у нього немає жодних питань", – додав Старенький.

Мудрик не виходив на футбольне поле у професійному матчі з листопада 2024 року, коли взяв участь у грі Ліги конференцій. Експерт вважає, що вимушену перерву у трудовій діяльності тепер можна використати на власну користь.

Він за цю паузу певні речі переосмислив. У Мудрика зараз має бути підйом, а особливо якщо його у команді підтримають. З того що ми бачимо можемо зробити висновок, що там з атмосферою все добре,

– зазначив колишній півзахисник.

За словами Старенького, Мудрик демонструє власні здібності саме тоді, коли отримує достатній рівень довіри у команді. Схожий на той, який зараз проявляє до нового підопічного іспанський фахівець Хабі Алонсо.

"Колись, коли Михайло перейшов у Десну, до нього була велика довіра від Олександра Рябоконя. І всі бачили великий потенціал. Згодом у Шахтарі Де Дзербі він заграв і перейшов за велику суму коштів у Челсі. У трудових здібностях Мудрика взагалі ніхто не має сумнівів. У нього ще є час заграти на високому рівні, а ця дискваліфікація має надати йому поштовх для того, щоб він став ще сильнішим", – пригадав колишній футболіст.

Експартнер Мудрика по команді додав, що вінгеру Челсі потрібен буде певний час на відновлення ігрових кондицій – тонусу та зіграності з іншими виконавцями лондонського клубу.

Потрібен мінімум місяць для отримання тонусу. Зараз Михайло може вийти десь на емоціях забити, віддати гольову передачу, але ігрового тонусу ще не буде. Михайлу потрібно провести збір, звикнути до партнерів. Але думаю, що з цим у нього усе буде гаразд,

– підсумував колишній футболіст Десни.

Зазначимо, що за словами головного тренера Челсі Хабі Алонсо, він планує надати українському футболісту ігрові хвилини під час азійського турне. Зокрема, у Гонконгу.

Що об’єднує Мудрика та експерта

Зазначимо, що Михайло Мудрик та Сергій Старенький захищали кольори Десни у сезоні 2020/21. За цей час вінгер Челсі провів за команду з Чернігова 11 офіційних матчів в усіх турнірах.

В українському футболі 41-річний Сергій Старенький виступав за Олександрію, Десну, ФК Львів, київський Арсенал та вишгородський Діназ. В УПЛ зіграв 125 матчів.