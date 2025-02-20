Анчелотти рассказал, как Реал смог уничтожить Манчестер Сити

Реал несмотря на неудачный старт сезона набрал хорошую форму и идет за 16 трофеем Лиги чемпионов. В частности, Килиан Мбаппе успешно прошел адаптацию и помогает команде в важных матчах.

В среду, 19 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала реформированной Лиги чемпионов-2024/2025. Реал на "Бернабеу" уничтожил Манчестер Сити Пепа Гвардиолы со счетом 3:1, сообщает 24 канал.

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Комментарий Анчелотти

Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных над Манчестер Сити. Наставник Реала заявил, что его команда сыграла так, как хотела, а игроки проявили свое мастерство.

Папа Карло рассказал, что "сливочные" были на самом высоком уровне в каждом аспекте игры. Поэтому им удалось одержать замечательную победу на пути к желанному трофею Лиги чемпионов.

Мы сыграли очень хорошо: совершенная игра в обороне, атаке, в позиционной фазе, в переходных фазах. Мы хотели сыграть именно так, мы хотели повторить все то, что нам удалось в первом матче. Команда действовала очень компактно, как единое целое, и это позволило показать мастерство. Команда сыграла хорошо. Когда хорошо работает команда, отдельные игроки также выделяются. Это была коллективная работа, которую мы хорошо выполнили,

цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 Реал сыграет против Атлетико или Байера. Соперник "Королевского клуба" определится жеребьевкой, которая состоится 21 февраля.