Шок для Испании: действующий чемпион пропустит теннисный "Ролан Гаррос"

Испанский теннисист Карлос Алькарас в начале сезона стал самым молодым в истории обладателем карьерного "Большого шлема". Мечта о том, чтобы выиграть все четыре турнира в течение календарного года, пока вынужденно откладывается.

Алькарас пропустил уже несколько турниров из-за травмы запястья. В инстаграме спортсмен объявил, что не успевает восстановиться к Открытому чемпионату Франции.

Смотрите также Алькарас стал рекордным обладателем карьерного "шлема": кто еще выигрывал все турниры Grand Slam

Почему Алькарас не сыграет на "Ролан Гаррос"?

22-летний испанец объяснил, что результаты проведенных тестов не позволяют ему принять участие в ближайших турнирах в Риме и Париже. Врачи и физиотерапевты призвали теннисиста сохранять осторожность и не рисковать усугубить ситуацию с травмой, чтобы иметь возможность быстрее вернуться на корт.

Алькарас признал, что это для него большое разочарование, однако он надеется, что станет сильнее благодаря этому сложному моменту.

Как Алькарас выступал в прошлые годы на кортах "Ролан Гаррос"?

Карлос является действующим чемпионом французского "мэйджора". В прошлом году он добыл титул в абсолютно сумасшедшем поединке с итальянцем Янником Синнером, уступая по ходу встречи 0:2 по сетам и одолев соперника лишь на супертайбрейке решающей партии.

За год до того свой дебютный трофей на "Ролан Гаррос" Алькарас выиграл в финале против немца Александра Зверева.

Всего у испанца 7 титулов Большого шлема в 22 года – феноменальный показатель, по которому он опережает любого из "большой тройки" Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

По данным ATP, сейчас Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге, уступив статус первой ракетки мира Яннику Синнеру.

Алькараса признали лучшим спортсменом 2025 года по версии престижной международной премии Laureus Sports Award.