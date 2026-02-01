В битве за трофей сошлись Карлос Алькарас и Новак Джокович. Серб является самым титулованным теннисистом в истории соревнований Grand Slam, сообщает 24 Канал.

Кто выигрывал все турниры Grand Slam?

Однако Алькарас был фаворитом поединка и в конце концов выиграл у Джоковича в четырех сетах. Для испанца это первый трофей в карьере на Australian Open.

Более того, победа в Мельбурне позволила Карлосу собрать карьерный "шлем". Это список теннисистов, которые за свою карьеру выиграли все четыре турнира Grand Slam. Таких теперь девять.

Все теннисисты, которые собрали Grand Slam:

ТЕННИСИСТ

СТРАНА

Australian Open

Ролан Гаррос

Уимблдон

US Open

Фред Перри

Великобритания

1

1

3

3

Дон Бадж

США

1

1

2

2

Род Лейвер

Австралия

3

2

4

2

Рой Эмерсон

Австралия

6

2

2

2

Андре Агасси

США

4

1

1

2

Роджер Федерер

Швейцария

6

1

8

5

Рафаэль Надаль

Испания

2

14

2

4

Новак Джокович

Сербия

10

3

7

4

Карлос Алькарас

Испания

1

2

2

2

Какой рекорд установил Алькарас?

К слову, трем из этих теннисистов удалось оформить "золотой шлем", добавив к четырем трофеям Grand Slam еще и победу на Олимпийских играх. Такое достижение покорилось только Андре Агасси, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом с карьерным "шлемом". Испанцу удалось выиграть последний турнир Grand Slam в возрасте 22 года 258 дней.

Ранее самым молодым обладателем "шлема" стал Дон Бадж, который собрал все трофеи в 1935 году в возрасте 22 лет 355 дней. Победа на Australian Open закрепила Алькараса на первом месте в рейтинге АТР.

Как украинцы выступили на Australian Open?

  • Наши земляки не смогли пробиться в основную сетку Australian Open среди мужчин. Зато в женском турнире приняли участие шесть теннисисток из Украины.
  • Пять из них вылетели уже в первом круге. Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина остановились на первой же сопернице.
  • Зато Элина Свитолина зажгла в Мельбурне и вышла аж в полуфинал соревнования. На своем пути украинка одолела двух россиянок Диану Шнайдер и Мирру Андрееву, а также третью ракетку мира Коко Гауфф.
  • За шаг до финала Элина вылетела от лидера рейтинга WTA Арины Сабаленко. Прорыв на Australian Open позволил Свитолиной заработать более 1 миллиона долларов призовых и вернуться в топ-10 мирового рейтинга.