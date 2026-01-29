Как сообщали организаторы Australian Open, общий призовой фонд турнира составил 111,5 миллиона австралийских долларов (примерно 76,9 миллионов долларов США), что на 16% превышает показатель прошлого года. Украинская теннисистка за выход в полуфинал смогла заработали более 1 миллиона американских долларов.

Сколько заработала Свитолина на Australian Open 2026?

Полуфинальное выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Australian Open 2026 стало одним из самых ярких моментов ее сезона.

На пути к первому в карьере полуфиналу на кортах Мельбурна она уверенно одолела третью ракетку мира американку Коко Гауфф со счетом 6:1, 6:2. Благодаря победе в четвертьфинале украинка гарантировала себе возвращение в топ-10 рейтинга WTA после декретного перерыва.

В матче за выход в финал Свитолина уступила первой ракетке Арине Сабаленке со счетом 2:6,3:6, но продемонстрировала сильную игру против соперницы, которая поддерживает Лукашенко.

По словам организаторов турнира, призовые для игроков на этом уровне были рекордно высокими, и сумма, которую заработала украинка за свое выступление, впечатляет – полуфиналисты получают 1,25 миллиона долларов США.

Карьерные достижения и заработки Свитолиной