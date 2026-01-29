Як повідомляли організатори Australian Open, загальний призовий фонд турніру склав 111,5 мільйона австралійських доларів (приблизно 76,9 мільйонів доларів США), що на 16% перевищує показник минулого року. Українська тенісистка за вихід у півфінал змогла заробили понад 1 мільйон американських доларів.

Скільки заробила Світоліна на Australian Open 2026?

Півфінальний виступ української тенісистки Еліни Світоліної на Australian Open 2026 став одним із найяскравіших моментів її сезону.

На шляху до першого в кар'єрі півфіналу на кортах Мельбурна вона впевнено здолала третю ракетку світу американку Коко Гауфф з рахунком 6:1, 6:2. Завдяки перемозі у чвертьфіналі українка гарантувала собі повернення до топ‑10 рейтингу WTA після декретної перерви.

У матчі за вихід у фінал Світоліна поступилася першій ракетці Аріні Сабалєнці з рахунком 2:6, 3:6, але продемонструвала сильну гру проти суперниці, яка підтримує Лукашенка.

За словами організаторів турніру, призові для гравців на цьому рівні були рекордно високими, і сума, яку заробила українка за свій виступ, вражає – півфіналісти отримують 1,25 мільйона доларів США.

Кар'єрні здобутки та заробітки Світоліної