Молодая французская биатлонистка завершила карьеру

Французская биатлонистка Каролин Коломбо объявила о завершении спортивной карьеры. Она сообщила о проблемах со здоровьем.

На момент завершения карьеры спортсменке исполнилось 28 лет. О своем решении уйти из биатлона она объявила в социальных сетях, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Каролины Коломбо.

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Коломбо завершила карьеру

Она отметила, что настал момент закрыть важный раздел ее жизни, завершив карьеру биатлонистки – решение, продиктовано проблемами со здоровьем. Оглядываясь назад на 58 стартов на Кубке мира, она испытывает огромную благодарность.

Больше всего меня трогают не только гонки или медали, но и незабываемые встречи. Каждая улыбка, каждое слово поддержки, каждый совместно пережитый момент сформировали меня такой, какой я есть сегодня. Я горжусь своим путем и теми связями, которые удалось создать за эти годы,

– написала Коломбо.

Также она добавила, что знает, что это еще не конец и эти воспоминания навсегда останутся в ее сердце.

"Спасибо всем, кто был частью этого пути. Ваша поддержка – моя самая большая победа", – написала Каролин Коломбо.

Справка. Каролин Коломбо является серебряным призером одного из чемпионатов Европы.

Отметим, что в 2023 году француженка имела победу на этапе Кубка мира.