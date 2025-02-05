Титулованные биатлонисты продолжают поддерживать Украину. На этот раз француженка Жулья Симон присоединилась к благотворительной инициативе Дмитрия Пидручного, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм украинского биатлониста.

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Симон поддержала Украину

Дмитрий Пидручный объявил розыгрыш французской биатлонистки с ее автографом. Чтобы стать участником розыгрыша нужно сделать донат на сумму не менее 100 гривен.

Кроме этого Дмитрий поблагодарил звездную биатлонистку за поддержку.

Жулья, искренне благодарен тебе за твою солидарность с Украиной. Сейчас наша страна переживает сложные моменты, и твоя поддержка действительно важна для всей Украины,

– написал украинец.

Также Дмитрий подарил Жулье коробку украинских конфет.



Пидручный и Симон / Фото из инстаграма украинского биатлониста

Справка. До этого благотворительную инициативу украинца поддержал Йоханнес Бё.

Напомним, что в первые месяцы полномасштабного вторжения Дмитрий Пидручный служил в рядах ТрО.