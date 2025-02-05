Титуловані біатлоністи продовжують підтримувати Україну. Цього разу француженка Жулья Сімон долучилася до благодійної ініціативи Дмитра Підручного, пише 24 канал з посиланням на інстаграм українського біатлоніста.

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Сімон підтримала Україну

Дмитро Підручний оголосив розіграш французької біатлоністки з її автографом. Щоб стати учасником розіграшу потрібно зробити донат на суму не менше 100 гривень.

Окрім цього Дмитро подякував зірковій біатлоністці за підтримку.

Жулья, щиро вдячний тобі за твою солідарність з Україною. Зараз наша країна переживає складні моменти, і твоя підтримка дійсно важлива для усієї України,

– написав українець.

Також Дмитро подарував Жульї коробку українських цукерок.



Підручний та Сімон / Фото з інстаграму українського біатлоніста

Довідка. До цього благодійну ініціативу українця підтримав Йоганнес Бьо.

Нагадаємо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Дмитро Підручний служив в лавах ТрО.