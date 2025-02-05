Титуловані біатлоністи продовжують підтримувати Україну. Цього разу француженка Жулья Сімон долучилася до благодійної ініціативи Дмитра Підручного, пише 24 канал з посиланням на інстаграм українського біатлоніста.
Читайте також Український біатлоніст став рекордсменом чемпіонату Європи-2025
Сімон підтримала Україну
Дмитро Підручний оголосив розіграш французької біатлоністки з її автографом. Щоб стати учасником розіграшу потрібно зробити донат на суму не менше 100 гривень.
Окрім цього Дмитро подякував зірковій біатлоністці за підтримку.
Жулья, щиро вдячний тобі за твою солідарність з Україною. Зараз наша країна переживає складні моменти, і твоя підтримка дійсно важлива для усієї України,
– написав українець.
Також Дмитро подарував Жульї коробку українських цукерок.
Підручний та Сімон / Фото з інстаграму українського біатлоніста
Довідка. До цього благодійну ініціативу українця підтримав Йоганнес Бьо.
Нагадаємо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Дмитро Підручний служив в лавах ТрО.