"Львы" покусали грузин: Карпаты уничтожили чемпиона Грузии 6:1, за который выступала звезда ПСЖ

В пятницу, 7 февраля, львовские Карпаты провели очередной контрольный спарринг на сборах в Турции. Команда Владислава Лупашко встречалась с грузинским Динамо Батуми.

Карпаты – Динамо Батуми 6:1

Голы: Краснопир, 5, 49, Шах, 23, Костенко, 59 (п), 80, Танда, 85 – Джапаридзе, 21

Это был уже пятой минуте "львам" удалось быстро открыть счет в матче. Шах вывел Краснопира на ворота грузинского соперника. Игорю ничего не оставалось, как отправить мяч во владения Харатишвили, сообщает 24 Канал.

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В середине первого тайма номинальные гости смогли сравнять счет на табло 1:1. Джапаридзе замкнул прострел от Паулаускаса, который выступает в аренде у Динамо. Его контракт принадлежит украинскому Колосу.

Однако радость грузин была недолгой. Уже через две минуты Шах добавил к своему ассисту еще и гол. Артур результативно завершил передачу от Бруниньо. На перерыв Карпаты ведя в счете 2:1.

Проехались по сопернику

После перерыва Владислав Лупашко совершил несколько замен. "Львы" же продолжать давить на ворота соперника из Батуми. На 49-й минуте "зелено-белые" увеличили свое преимущество до двух мячей. Федор взялся подавать с углового, мяч полетел на дальнюю штангу, где головой передачу замкнул Краснопир. Игорь оформил дубль. Не обошлось в этой ситуации без ошибки голкипера Динамо, который неудачно сыграл на выходе.

Казалось, что счет 3:1 устраивает львовскую команду, но "львы" на этом не остановились и через 10 минут после третьего гола забили в четвертый раз. Костенко, который тоже вышел на замену во втором тайме вместо Краснопира, заработал пенальти. Ян сам взялся выполнять 11-метровый и в очной дуэли легко переиграл голкипера – 4:1.

Еще через несколько минут Костенко был близок к дублю, но дальняя стойка взяла на себя его удар. На 80-й минуте Ян таки во второй раз огорчил вратаря Динамо. Счет уже стал неприличным – 5:1.

Еще через пять минут Танда в одно касание очень красиво пробил из-за пределов штрафной площади после передачи Федора. Дебютный гол от зимнего новичка "львов", который поставил громкую точку в поединке – 6:1.

Карпаты разгромили Динамо Батуми и с отличным настроением продолжают подготовку к возобновлению УПЛ.

Свой следующий контрольный матч "зелено-белые" проведут 12 февраля. В соперниках "львов" будет житомирское Полесье. Начало встречи в 12:00 по киевскому времени.