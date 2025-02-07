Карпати – Динамо Батумі 6:1

Голи: Краснопір, 5, 49, Шах, 23, Костенко, 59 (п), 80, Танда, 85 – Джапарідзе, 21

Це був вже п'ятій хвилині "левам" вдалось швидко відкрити рахунок у матчі. Шах вивів Краснопіра на ворота грузинського суперника. Ігорю нічого не залишалось, як відправити м'яч у володіння Харатішвілі, повідомляє 24 Канал.

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У середині першого тайму номінальні гості змогли зрівняти рахунок на табло 1:1. Джапарідзе замкнув простріл від Паулаускаса, який виступає в оренді у Динамо. Його контракт належить українському Колосу.

Однак радість грузин була недовго. Вже через дві хвилини Шах додав до свого асисту ще й гол. Артур результативно завершив передачу від Бруніньйо. На перерву Карпати ведучи у рахунку 2:1.

Проїхались по супернику

По перерві Владислав Лупашко здійснив декілька замін. "Леви" ж продовжувати тиснути на ворота суперника із Батумі. На 49-й хвилині "зелено-білі" збільшили свою перевагу до двох м'ячів. Федор взявся подавати з кутового, м'яч полетів на дальню стійку, де головою передачу замкнув Краснопір. Ігор оформив дубль. Не обійшлось у цій ситуації без помилки голкіпера Динамо, який невдало зіграв на виході.

Здавалось, що рахунок 3:1 влаштовує львівську команду, але "леви" на цьому не зупинились та за 10 хвилин після третього голу забили вчетверте. Костенко, який теж вийшов на заміну у другому таймі замість Краснопіра, заробив пенальті. Ян сам взявся виконувати 11-метровий та в очній дуелі легко переграв голкіпера – 4:1.

Ще через декілька хвилин Костенко був близьким до дубля, але дальня стійка взяла на себе його удар. На 80-й хвилині Ян таки вдруге засмутив воротаря Динамо. Рахунок вже став непристойним – 5:1.

Ще через п'ять хвилин Танда в один дотик дуже красиво пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі Федора. Дебютний гол від зимового новачка "левів", який поставив гучну крапку у поєдинку – 6:1.

Карпати розгромили Динамо Батумі та із чудовим настроєм продовжують підготовку до відновлення УПЛ.

Свій наступний контрольний матч "зелено-білі" проведуть 12 лютого. У суперниках "левів" буде житомирське Полісся. Початок зустрічі о 12:00 за київським часом.