19-річний болівійський захисник Дієго Арройо офіційно став гравцем донецького Шахтаря. Про це у своїх соціальних мережах повідомили "гірники", пише 24 Канал.

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Що відомо про першого новачка Шахтаря

Перспективний гравець молодіжної збірної Болівії U-20 оформив з "гірниками" повноцінний контракт до 31 грудня 2029 року. За даними Transfermarkt, Шахтар заплатив Болівару 950 тисяч євро.

Шахтар презентував Дієго Арройо / фото ФК Шахтар

Дієго Арройо – вихованець клубів Тауїчі, Баїя та Болівару. У складі останнього він дебютував 26 вересня 2024 року у матчі проти Індепендієнте Петролеро. В елітному дивізіоні Болівії Арройо зіграв три матчі, у яких відзначився одним асистом.

За збірну Болівії U-20 зіграв 6 матчів, в тому числі 4 поєдинки на молодіжному чемпіонаті Південної Америки, який відбувся наприкінці січня 2025 року у Венесуелі.

Зазначимо, що наразі вартість Арройо на порталі Transfermarkt становить 25 тисяч євро.

Трансферні втрати Шахтаря