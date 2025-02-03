28-річний фланговий півзахисник Шахтаря перебрався до турецького Трабзонспора. Це вже другий трансфер клубу Суперліги за короткий час, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Трабзонспора.

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Українізації Трабзонспора

Лише 22 січня турецький колектив оголосив про підписання нападника Шахтаря Данила Сікана, а відтепер там гратиме і Зубков, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт Трабзонспора.

Трабзонспор уклав контракт із Олександром Зубковим на 4,5 роки.

Це вже другий закордонний досвід у кар'єрі Зубкова. Влітку 2019-го Олександр був орендований угорським Ференцварошем. А вже через рік угорці оформили повноцінний трансфер правого вінгера (110 поєдинків: 19 м'ячів і 23 гольові передачі). У серпні 2022-го повернувся до Шахтаря.

Із того моменту не покидав донецький клуб, за який провів 107 матчів, у яких відзначився (20 голами та 22 асистами. Разом із "гірниками" здобув 8 трофеїв.

До слова. У сезоні-2018/2019 Зубков виступав в оренді за Маріуполь (22 гри). У футболці маріупольців забив 8 голів та віддав 3 асисти.

Портал Transfermarkt оцінював вартість Зубкова у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що також Шахтар покинув багаторічний капітан команди Тарас Степаненко, який також гратиме у Туреччині.