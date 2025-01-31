29 січня вперше стало відомо про перехід 35-річного опорника у турецький Еюпспор. Тарас Степаненко уклав із клубом Суперліги контракт на 1,5 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний акаунт клубу у соцмережі Х.

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Досвідчений футболіст переїхав у турецьку лігу за декілька днів після офіційного трансферу нападника Шахтаря Данила Сікана у Трабзонспор. Також у ЗМІ була інформація про інтерес нового клубу Сікана до Олександра Зубкова, але наразі все лише на рівні чуток.

Степаненко ж покинув донецький гранд після понад 14 років у футболці Шахтаря. Тарас виступав за "гірників" із липня 2010-го року, коли перейшов із запорізького Металурга. Тому із донеччанами пройшов тернистий шлях, у якому були і великі злети, і болючі падіння, трофеї та незабутні емоції.

Матч 8-го туру Ліги чемпіонів-2024/2025 проти дортмундської Боруссії став прощальним для Тараса Степаненка у футболці Шахтаря.

Довідка. Портал Transfermarkt оцінює вартість Степаненка у 1,5 мільйона євро.

Вже сьогодні 31 січня новий клуб Степаненка зіграє проти Сівасспора. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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