Підопічні Маріно Пушича впевнено обіграли дебютанта Ліги чемпіонів французький Брест з рахунком 2:0. У другому таймі на поле "Ауфшальке" у Гельзенкірхені вийшов лідер "гірників" Тарас Степаненко, пише 24 Канал.

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Щирий вчинок капітана "гірників"

Після завершення поєдинку футболісти Шахтаря підійшли до трибун, щоб подякувати вболівальникам за підтримку. Капітан "гірників" помітив дівчинку, яка прийшла з плакатом, присвяченому йому.

Тарас зняв футболку та попросив передати її маленькій вболівальниці. Він здійснив мрію дівчинки, зробивши пам'ятний подарунок.

Степаненко подарував вболівальниці футболку: відео

Зазначимо, що Тарас Степаненко – справжня легенда донецького клубу. Півзахисник виступає за Шахтар з 2010 року. З того часу він зіграв за "гірників" 438 матчів, забив 29 голів та віддав 25 асистів. Разом з донецьким клубом Тарас виграв 25 трофеїв.