Подопечные Марино Пушича уверенно обыграли дебютанта Лиги чемпионов французский Брест со счетом 2:0. Во втором тайме на поле "Ауфшальке" в Гельзенкирхене вышел лидер "горняков" Тарас Степаненко, пишет 24 Канал.

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Искренний поступок капитана "горняков"

После завершения поединка футболисты Шахтера подошли к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Капитан "горняков" заметил девочку, которая пришла с плакатом, посвященном ему.

Тарас снял футболку и попросил передать ее маленькой болельщице. Он осуществил мечту девочки, сделав памятный подарок.

Степаненко подарил болельщице футболку: видео

Отметим, что Тарас Степаненко – настоящая легенда донецкого клуба. Полузащитник выступает за Шахтер с 2010 года. С тех пор он сыграл за "горняков" 438 матчей, забил 29 голов и отдал 25 ассистов. Вместе с донецким клубом Тарас выиграл 25 трофеев.