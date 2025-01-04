Донецький Шахтар не активував опцію викупу у німецького Вольфсбурга опорного півзахисника Бартола Франьїча. 24-річний футболіст взимку перейшов до загребського Динамо, пише 24 Канал з посиланням на сайт хорватського клубу.

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Шахтар відмовився від Франьїча

Бартол Франьїч гратиме за свій рідний клуб на правах оренди. У Вольфсбурзі не надто розраховують на універсального футболіста.

Нагадаємо, що влітку Шахтар взяв в оренду Франьїча. Хорватський хавбек у перспективі міг стати заміною досвідченому Тарасу Степаненку. Крім того, Бартол за потреби може закрити позицію центрального захисника.

У складі "гірників" Франьїч відіграв 8 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол. Хорват не зумів вразити тренерський штаб Шахтаря на чолі з Маріно Пушичем. В останніх матчах чемпіонату України та Ліги чемпіонів Бартол взагалі не потрапляв до заявки донеччан.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює Франьїча у 1,8 мільйона євро. Влітку 2022 року Вольфсбург придбав футболіста за 7,5 мільйонів євро. З того часу він зіграв за "вовків" лише 6 поєдинків, переважно мандруючи по орендах.